قوات «البركان» تتقدم في عدد من محاور القتال جنوب العاصمة

قوات بركان الغضب تُحرز تقدماً في محيط طرابلس. [الأناضول]

تمكنت قوات بركان الغضب، اليوم الأحد، من إحراز تقدم في محوري عين زارة ووادي الربيع جنوبي العاصمة طرابلس، إثر عملية عسكرية ضد عناصر حفتر.

وأفاد آمر غرفة العمليات الميدانية ببركان الغضب اللواء أحمد أبوشحمة، في تصريحات صحفية، بأن قواتهم أحرزت تقدما على عناصر حفتر في محاور صلاح الدين، ومشروع الهضبة، وعين زارة، جنوب العاصمة طرابس.

من جانبه قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي، في تصريح لوكالة “الأناضول”، إن قوات بركان الغضب بدأت بالهجوم في محوري عين زارة ووادي الربيع وإنها تحرز تقدمات مهمة.

وأشار المجعي إلى أن بلدية أبوسليم شهدت سقوط عدة قذائف أطلقتها عناصر حفتر وأسفرت عن خسائر في ممتلكات المواطنين.

صور.. عناصر #حفتر تستهدف عدد من أحياء بلدية أبوسليم السكنية بـ #طرابلس وتُسبب في دمار منازل وممتلكات المواطنين. Gepostet von ‎عين ليبيا‎ am Sonntag, 5. April 2020

وفي وقت سابق، قام المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بزيارة لمحاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس للإشادة بالصمود البطولي في ردع ميليشيات حفتر الإرهابية التي تُهدد العاصمة، حسب قوله.

#عملية_بركان_الغضب: زيارة المتحدث باسم الجيش الليبي عقيد طيار محمد قنونو لمحاور القتال جنوبي العاصمة طرابلس للإشادة… Gepostet von ‎عملية بركان الغضب‎ am Sonntag, 5. April 2020

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