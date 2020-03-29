قوات «البركان» تصد هجوماً لعناصر حفتر جنوبي العاصمة طرابلس

قوات بركان الغضب تصد هجوماً لمرتزقة روس في عين زارة. [الأناضول]

أفاد آمر محور عين زارة بقوات بركان الغضب يوسف الأمين، بأن قواتهم صدت هجوماً للمرتزقة الروس في عين زارة، اليوم الأحد.

وأضاف لامين في تصريح تلفزيوني، أن قوات بركان الغضب أجبرت المرتزقة الروس على التراجع بعد تمهيد بالمدفعية وتحت غطاء من سلاح الجو بعملية بركان الغضب.

من جانبه قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب،مصطفى المجعي، إن قواتهم صدت محاولة لاختراق تمركز قوات بركان الغضب بمحور عين زارة.

وأشار المجعي في تصريح لوكالة “الأناضول” إلى أن “الاشتباكات لا تزال مستمرة، وأنه لا تقدمات لعناصر حفتر”، لافتا إلى أن باقي المحاور تشهد هدوءا باستثناء بعض التعاملات التي تتم عن طريق المدفعية الثقيلة.

كما أشار إلى إن سلاح الجو بعملية بركان الغضب نفذ 3 ضربات استهدفت تمركزات لعناصر حفتر بمحيط مدينة سرت، منوهاً بأن الاستهداف كان مباشرا لتمركز عدد من الأفراد والآليات.

من جهته أيضاً، أفاد الناطق باسم غرفة عمليات سرت – الجفرة العميد عبد الهادي دراه، بأن سلاح الجو بعملية بركان الغضب دمَّر عدداً من الدبابات التابعة لعناصر حفتر في قصف لمزرعة بمنطقة الوشكة غرب مدينة سرت.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تمكنت قوات بركان الغضب من صد محاولة تسلل لعناصر حفتر في محور مشروع الهضبة، وانتشلت 12 جثة لعناصرهم قُتِلوا أثناء محاولتهم التسلل إلى المحور.

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