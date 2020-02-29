قوات «البركان» تصد هجوماً لعناصر حفتر في عدد من المحاور وتسترجع تمركزاتها السابقة

تمكنت قوات بركان الغضب من استرجاع كافة التمركزات التي انسحبت منها تكتيكيا صباح السبت، بمحاور الهيرة – العزيزية – الساعدية، نتيجة هجوم قوي شنته عناصر حفتر بالمدفعية الثقيلة والصواريخ.

وأفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، في إيجاز صحفي، بنجاح سرية الكورنيث من تدمير 5 آليات مسلحة تابعة لعناصر حفتر.

وفي محاور الطويشة – الرملة، تمكنت قوات بركان الغضب أيضا من استرجاع السيطرة على بعض النقاط كانت قد انسحبت منها نتيجة الهجوم القوي الذي شنته عناصر حفتر، ومع وصول الدعم تمكنت من استرجاع أغلب التمركزات السابقة.

وفي محاور صلاح الدين، شنّت قوات بركان الغضب هجوما ظهر اليوم، تمكنت خلاله من تدمير عربة عسكرية في محيط الجوازات كان بها عدد 6 مقاتلين، في حين تم استهداف تجمع أفراد بشكل مباشر بالقرب من معسكر التكبالي.

وفي محاور عين زارة، تمكنت قوات البركان من تدمير آلية مسلحة، في فتحت النار بمحاور وادي الربيع في عدد من النقاط وذلك من أجل التخفيف على محاور الرملة والطويشة.

أما محاور القره بولي، مازالت قوات بركان الغضب بهذا المحور تطارد وتلاحق فلول عناصر حفتر التي تتحرك بشكل فردي وتقوم بالرماية على سيارات المدنيين، وعلى الرغم من اتساع الرقعة والعدد الكبير من الطرق والمسارب الزراعية التي من الممكن أن تسلكها تلك العناصر، إلا أن قوات بركان الغضب تسيطر على الوضع وقامت خلال اليومين الماضيين بالقبض على بعض الخلايا المسلحة نفدت عدة جرائم هدفها زعزعة الأمن بالطريق الساحلي.