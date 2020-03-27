قوات «البركان» تصد هجوم عناصر حفتر غرب سرت وتُكبدهم خسائر في الأرواح والعتاد

معارك غرب سرت تُكبد حفتر خسائر بقياداته وآلياته. [الأناضول]

أفادت عملية بركان الغضب، بتكبيد قواتها عناصر حفتر في معارك غرب سرت خسائر في قياداتهم بمحاور المنطقة إلى جانب عدد من آلياته ومدرعاته في الاشتباكات التي اندلعت اليوم الجمعة.

وبحسب مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، قُتِل خلال المعارك التي دارت في محور الوشكة أحد أبرز قادة قوات حفتر والمسؤول عن جلب المرتزقة من تشاد والسودان علي سيدا، كما سقط القيادي بمحور الوشكة صابر المطهر.

وقال المتحدث باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت الجفرة العميد عبدالهادي سالم ادراه، إن قواتهم تقدمت في كافة محاور أبوقرين بعد صدور الأوامر يوم الجمعة لصد هجوم مليشيات حفتر.

وأضاف ادراه في تصريح صحفي، أن الأوامر صدرت بعد تكرر اختراقات عناصر حفتر للهدنة، مشيرا إلى أن قواتهم فتحت النيران في جميع المحاور وأن عناصر حفتر في تقهقر مستمر، حسب وصفه.

من جانبه أفاد الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، بأن قوات بركان الغضب صدت هجوما لعناصر حفتر في محاور غرب مدينة سرت، بعد محاولتها التقدم مسنودة بالمرتزقة وغطاء جوي من طيران أجنبي.

وأوضح قنونو في إيجاز صحفي الجمعة، أن قواتهم تمكنت أيضا من الاستحواذ على عدد من المركبات المسلحة ودبابة وعربة غراد وتدمير آليات أخرى خلال محاولة التقدم الفاشلة للمليشيات في محور الجفرة سرت، حسب قوله.

من جهته قال الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب مصطفى المجعي إن قواتهم بدأت بهجوم على تمركزات عناصر حفتر بمحيط منطقة الوشكة غرب سرت.

وأضاف المجعي في تصريح لوكالة “الأناضول”، أن الهجوم جاء ردا على قصف طيران إمارتي مُسير، الخميس، لأحد تمركزات قواتهم بمحور أبوقرين، ما أدى إلى مقتل 8 من عناصرهم.

وأشار المجعي إلى أن قواتهم تُحرز تقدمات مهمة باتجاه مدينة سرت والاشتباكات لاتزال مستمرة.

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