قوات «البركان» تصد هجوم قوات حفتر بمحور الخلاطات وتفتح النار في محاور عين زارة ووادي الربيع

أفاد مكتب الإعلام الحربي بعملية بركان الغضب، الاثنين، بتمكن قواتهم من صد محاولة وصفها بـ”البائسة” لقوات حفتر للتقدم بمحور الخلاطات.

ونوه الإعلام الحربي بأن عملية صد الهجوم تمت بعد وصول الدعم اللازم لقوات بركان الغضب.

وأكد أن الوضع بمحور الخلاطات تحت السيطرة بالكامل، وتحافظ قوات بركان الغضب على جميع مواقعها وتمركزاتها السابقة.

هذا وبالتزامن مع هجوم قوات حفتر، أُعطِيت التعليمات من اللواء أحمد أبوشحمة آمر غرفة العمليات الميدانية بفتح النار في محاور عين زارة ووادي الربيع، حيث لازالت قوات بركان الغضب تتعامل مع العدو بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.