قوات «البركان» تُدمَّر القاذفة التي قصفت مطار معيتيقة بالصواريخ

أفاد القائد الميداني بمحور عين زارة بعملية بركان الغضب يوسف الأمين، بتدمير قواتهم للقاذفة التي قصفت مطار معيتيقة الجمعة بصواريخ غراد.

وأكد الأمين في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، أن لدى قوات بركان الغضب القدرة التقنية على تحديد مواقع قاذفات الصواريخ التي تقصف المواقع المدنية والرد عليها وتدميرها في أماكنها.

هذا واستؤنفت ليل الجمعة حركة الملاحة الجوية بمطار معيتيقة بعد تعليقها مؤقتا نتيجة سقوط عدة قذائف صاروخية على المطار.

وقال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد محمد قنونو، في تصريح صحفي:

ميلشيات مجرم الحرب المتمرد حفتر تقصف مطار معيتيقة الدولي بستة صواريخ غراد حتى الآن، في تهديد صارخ لحركة الملاحة الجوية وفي خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار.

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