قوات البركان تُسيطر على خط إمداد لعناصر حفتر وتُعزز تمركزاتها في محيط سرت

بسطت قوات بركان الغضب سيطرتها على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوبي وغربي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” بأن عناصر حفتر كانت تستخدم الخط لعام كامل لدعم عدوانها على طرابلس بالمرتزقة والأسلحة والعتاد والوقود.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، باستهدافهم مراكز لعناصر حفتر والمرتزقة داخل مدينة سرت، ومواصلتهم التعليمات والضرب بقوة وحزم كل بؤر المتمردين في سرت وفقا لخطة غرفة العمليات وقيادة العملية.

من جانبه قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العقيد عبد الهادي دراه ، إن قواتهم عززت من تمركزاتها وتنتظر تعليمات القيادات العليا لبدء عملية تحرير سرت بعد وصول كافة التعزيزات والذخائر اللازمة والعتاد اللوجستي.

وأشار دراه في في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” اليوم الخميس، إلى أن محاور القتال غربي سرت تشهد حاليا هدوءا حذرا، مؤكدا أن المدفعية الثقيلة استهدفت عدة تمركزات داخل مدينة سرت خلال اليومين الماضيين.