قوات «البركان» تُفشل محاولة عناصر حفتر كسر الحصار على ترهونة

قوات بركان الغضب تُحافظ على تمركزاتها داخل حدود ترهونة. [أرشيفية/إعلام بركان الغضب]

أفادت مصادر عسكرية، اليوم الخميس، بفشل محاولات عناصر حفتر ليل الأربعاء كسر الحصار المفروض على مدينة ترهونة.

ونقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن المصادر قولها، إن عناصر حفتر حاولت التقدم بمحور المصابحة الرحوميين باعتمادها على السلاح الثقيل وعربات غراد بشكل مكثف، إلا أن محاولاتها فشلت وتمكنت قوات بركان الغضب من الحفاظ على مواقعها بالمحور.

وتابعت المصادر نفسها أن قوات حفتر استمرت في قصف الطريق الساحلي وما بعده إلى جانب قصف الأحياء السكنية في شارع الخمسين.

من جهته، أفاد آمر محور القويعة – القره بولي محمد العايب، بصد قواتهم هجوما لعناصر حفتر في منطقة الرواجح ومحيطها بعد اشتباكات دامت ساعات.

وذكر العايب، أن عناصر حفتر مازالت تواصل قصف الأحياء السكنية بالصواريخ، بعد تراجعهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

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