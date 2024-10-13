«قوات الدعم السريع» تعلن حظراً للصادرات السودانية إلى مصر

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، عن حظرها للصادرات السودانية إلى مصر، وذلك بعدما اتهمتها بإرسال قوات عسكرية إلى السودان، يأتي ذلك بعدما اتهمت قوات الدعم السريع مصر بأن جيشها شارك في الحرب الدائرة حاليا في السودان، لمساندة قوات الجيش السوداني ضد قوات الدعم.

وحذّر القيادي في قوات الدعم السريع من منطقة النيل الأزرق، المك أبو شوتال، في مقطع مصور متداول، التجار في مناطق سيطرة “قوات الدعم السريع”، من تصدير أي بضائع إلى مصر، وتوعدهم بالمحاسبة وفقا لقرار صادر من المجلس الاستشاري لـ”قوات الدعم السريع”.

وقال أبو شوتال: “لو صدّر التجار فنجان صمغ عربي، أو فولا سودانيا، أو بهيمة لمصر، سيعاقب بأشد العقوبات وأردعها، وأن كل مواردنا يجب أن تذهب لدول الجوار، ما عدا مصر، وأن أي شاحنة متجهة إلى (معبر) الدبة السودانية أو مصر، يجب التعامل معها بصفتها عدوا صريحا”.

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يشار إلى أن السودان يصدّر إلى مصر سلعا زراعية وحيوانية، تشمل “الفول السوداني، والصمغ العربي والجمال والضأن” وغيرها، وهي سلع تنتج في الغالب بمناطق تسيطر عليها “قوات الدعم السريع” في دارفور وكردفان، بجانب الصحراء التي تعبرها الشاحنات وقوافل الإبل المتجهة إلى مصر.

وأصدرت “الدعم السريع” بيانا مطولا قالت فيه إن لديها حاليا أسرى ممن وصفتهم بالـ”مرتزقة المصريين”، متهمة مصر بدعم الجيش السوداني بكل الإمكانيات العسكرية، وتسهيل دخول إمدادات السلاح والذخائر والطائرات والطائرات المسيرة.