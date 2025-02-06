قوات «الساحل الغربي» تواصل اجتثاث أوكار الظلام.. ضبط وكرٍ للفساد بمدرسة في العجيلات

في جريمة جديدة تعكس مدى وحشية أوكار الظلام وأعداء مدينتهم، تمكنت قوات “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، من ضبط آلاف الليترات من الكحوليات المصنعة محليًا، والتي كان يروج لها مجموعة من المفسدين الذين امتهنوا تدمير المجتمع ونشر الفساد.

وقالت المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، في بيان: “لم يكتفِ هؤلاء المجرمون بصناعتها وتخزينها في الخفاء، بل تجرأوا على تدنيس صرحٍ يفترض أن يكون منارةً للعلم والنور، إذ استخدموا إحدى ثانويات منطقة السدرة في مدينة العجيلات ستارًا لتمويه أعمالهم الدنيئة. كيف لمن لا يخافون الله ولا يحترمون مدينتهم أن يحولوا مكانًا ينهل منه أبناؤنا المعرفة إلى وكرٍ لنشر السموم”.

وأضاف البيان: “لكن يد الحق لا تغفل، فقوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي كانت لهم بالمرصاد، تقتلع جذور الفساد وتعيد لهذه المدينة أمنها واستقرارها. ولا تزال هذه القوات مستمرة في عملها، تبذل كل الجهود في مداهمة أوكار الظلام وتعقب الخارجين عن القانون، لتطهير المدينة من عبث المجرمين وضمان مستقبلٍ أكثر أمانًا لأهلها وأبنائها”.

ضبط وكرٍ للفساد في مدرسة بالعجيلات.. قوات الساحل الغربي تواصل اجتثاث أوكار الظلام العجيلات| 6 فبراير 2025 في جريمة… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الخميس، ٦ فبراير ٢٠٢٥