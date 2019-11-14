قوات الكرامة تخطف أب وابنه بمنطقة الرحوميين

قامت عناصر تابعة للواء التاسع «الكانيات» المدعومة من حفتر باختطاف المواطن “أسامة الجطلاوي” وابنه الطفل في منطقـة الرحوميين بالقره بوللي.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن سبب الاختطاف جاء على خلفية تفتيش الهاتف الشخصي لـ”الجطلاوي” حيث وجدت عناصر “الكانيات” صور وشعارات لعملية بركان الغضب، فقامت باختطافه وتصفيته، وطلبت فيما بعد من أهله الحضور لاستلام الطفل، ووُجِد “الجطلاوي” ميتًا وملقى على الطريق العام.

يُشار إلى أن “الجطلاوي” كان في طريقه متجهًا لحضور عرس أقربائه وانقلب العرس إلى عزاء، بحسب المصادر.