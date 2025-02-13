قوات المنطقة العسكرية «الساحل الغربي» تنفّذ جولة ميدانية في زوارة

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار، نفذت قوات المنطقة العسكرية “الساحل الغربي”، ممثلة بالكتيبة 105 مشاة واللواء 62 مجحفل، جولة ميدانية في مدينة زوارة، بمرافقة آمر الشرطة العسكرية الغربية، اللواء علي الذيب.

وشملت الجولة “وسط المدينة، والميناء البحري والتجاري، ومنطقة رأس اجدير الحدودية، حيث تم رصد الأوضاع الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك مداهمة أوكار التهريب والتصدي لعمليات تهريب الوقود خارج البلاد”.

وتأتي هذه الخطوة “ضمن الخطة الأمنية التي تنفذها قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي، بهدف تعزيز الاستقرار، وحماية المرافق الحيوية، وضمان أمن المؤسسات العامة والخاصة في المدينة”.

قوات المنطقة العسكرية الساحل الغربي تنفذ جولة ميدانية في زوارة لتعزيز الأمن والاستقرار زوارة | 13 فبراير 2025 في إطار… تم النشر بواسطة ‏المنطقة العسكرية الساحل الغربي‏ في الخميس، ١٣ فبراير ٢٠٢٥