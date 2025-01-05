الطيران المُسيَّر يستهدف مواقع تجار المخدرات بالزاوية

أعلنت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، أنه بالتزامن مع دخول قواتها إلى مناطق وأحياء مدينة الزاوية كافة وتمركزها فيها، نفذ الطيران المُسير ضربات جوية استهدفت، ليلة البارحة، موقعاً لتجارة المخدرات، كما استهدفت صباح اليوم موقعاً آخر يُستخدم لبيع المحروقات بطرق غير قانونية.

وجددت القوات التأكيد على جميع المدنيين بضرورة الابتعاد عن الأماكن والأوكار المشبوهة نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية، كما تدعو المنطقة المواطنين كافة إلى التعاون والتواصل معها للإبلاغ عن أي أوكار مشبوهة أو مجموعات خارجة عن القانون لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

كما حذرت المنطقة العسكرية الساحل الغربي، سائقي شاحنات الوقود من التعامل مع مهربي الوقود، وتؤكد أن “الشاحنات المتورطة ستكون أهدافاً مشروعة للإجراءات الصارمة، بما في ذلك الاستهداف المباشر لجنودنا”.