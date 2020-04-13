قوات الوفاق تُبسط سيطرتها على مدينتي صرمان وصبراتة.. وتُطارد فلول حفتر

سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة. [سوشيال ميديا]

قال المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق عقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب سيطرت على مدينتي صرمان وصبراتة الواقعتين غربي العاصمة طرابلس، وهي تطارد “فلول” حفتر.

وأفاد قنونو في إيجاز صحفي، بأن قواتهم “سيطرت على عدد من المدرعات الإماراتية وعربات صواريخ غراد و10 دبابات وآليات مسلحة”.

كما أعلن قنونو أن طائرات حربية نفذت أيضا غارات جوية على مدينة صبراتة غرب البلاد.

ودارت منذ فجر اليوم اشتباكات وصفت بالعنيفة في ضواحي مدينة صرمان التي يسيطر عليها عناصر حفتر.

وتمكن سلاح الجو بعملية بركان الغضب من استهدف الغرفة العسكرية التابعة لحفتر في مدينة صبراتة، ما أسفر عن مقتل اثنين من العسكريين على الأقل.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات بركان الغضب من اقتحام مدينة صرمان، وسيطرت على مقار أمنية هامة.

وكانت قوات الوفاق قد شنت هجوما كبيرا صباح اليوم مدعوما بسلاح الجو ضد أهداف في مدينتي صرمان وصبراتة، ثم تقدمت قوات برية ونجحت في السيطرة على مدينة صرمان بشكل تام، وتقدمت إلى مدينة صبراتة المجاورة.

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