قوات «بركان الغضب» تُحبط محاولة التفاف لقوات حفتر بمحور الكازيرما والأحياء البرية

تعاملت قوات بركان الغضب، الاثنين، مع محاولة التفاف فاشلة لقوات حفتر بمحور الكازيرما والأحياء البرية، وتمكنت من المحافظة على تمركزاتها التي حاولت قوات حفتر التقدم من خلاله.

وأوضح المكتب الإعلامي بعملية بركان الغضب، في إيجاز عسكري، أن قواتهم قامت بتمشيط الأماكان التي سيطرت عليها يوم أمس بمحور الطويشة، ونفى الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تراجعهم من هذه الأماكن، منوهًا بأن الأمور بالمحور ممتازة وتحت السيطرة.

وفيما يتعلق ببقية المحاور فقد شهدت بعض المناوشات ولم يكن هناك أي هجوم بها.