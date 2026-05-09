قوات تابعة لـ«المنطقة الغربية» تدخل الزاوية

شهدت مدينة الزاوية دخول قوات اللواء 52 التابعة للمنطقة الغربية الساحل الغربي، في إطار تحركات تهدف إلى التدخل لفض نزاع قائم داخل المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن القوات تمركزت في محيط المصفاة، إضافة إلى منطقة طريق الرابش، في خطوة تأتي ضمن إجراءات ميدانية لضبط الأوضاع وتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات في سياق حالة توتر تشهدها بعض المناطق داخل مدينة الزاوية، ما دفع إلى تحريك وحدات عسكرية للسيطرة على الوضع ومنع تفاقم أي اشتباكات أو اضطرابات محتملة.

وتعد مدينة الزاوية من المدن الحيوية غرب ليبيا، وتشهد بين حين وآخر تحركات أمنية وعسكرية مرتبطة بمحاولات ضبط الأمن واحتواء النزاعات المحلية، خصوصاً في المناطق القريبة من المنشآت الحيوية مثل المصفاة والمناطق الصناعية.

وتعمل التشكيلات العسكرية التابعة للمنطقة الغربية الساحل الغربي على تنفيذ مهام تتعلق بفض النزاعات وتأمين المواقع الاستراتيجية داخل نطاق مسؤوليتها.