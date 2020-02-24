قوات حفتر تتحرش بالنساء في صبراتة

قوات حفتر قامت بالتحرش ببنات ونساء صبراتة بشكل علني أمام الجميع. [بلدية صبراتة]

قامت إدارة مستشفى صبراتة التعليمي، بإقفال المستشفى إلى حين إشعار آخر، بسبب تعديات متكررة شهدها المستشفى من العناصر المسلحة الموالية لحفتر في المدينة.



وفي تفاصيل الحادثة أفاد مصدر مطلع من مدينة صبراتة لـ«عين ليبيا»، بإن إقفال المستشفى جاء إثر احتجاج الأطباء والعناصر الطبية العاملة بمستشفى صبراتة من دخول عناصر حفتر للمستشفى وتحرشهم جسدياً ولفظياً بالممرضات والطبيبات، ما تسبب في هروبهم وتركهم للعمل، وتم إغلاق المستشفى على إثر ذلك.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها حيث قامت مجموعة مسلحة موالية لحفتر في وقت سابق باقتحام مستشفى صبراتة ومارست نفس الفعل.

وأشار المصدر إلى قيام مجموعة أخرى من قوات حفتر بالتمركز أمام سوق “الرفاهية مول” بصبراتة، وقاموا بالتحرش ببنات ونساء صبراتة بشكل علني أمام الجميع.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعلنت إدارة مستشفى صبراتة عن رفضها واستنكارها لهذا التصرف الذي وصفته بـ”العدواني” على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

وفي بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه، استنكرت إدارة المستشفى ورفضت الاعتداء، وطالبت الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق ومعاقبة المعتدين على حرمة المستشفى.

كما طالبت إدارة مستشفى صبراتة المجلس البلدي بضرورة توفير حماية للمستشفى، وإلا فإنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تقديم الخدمات الطبية بالصورة المطلوبة.

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