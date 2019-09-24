قوات حفتر تترقب عملية عسكرية مُباغتة لقوات بركان الغضب في الشرق الليبي

كشفت وثيقة مُسربة قام بإرسالها رئيس هيئة السيطرة في قوات حفتر عون ابراهيم سالم إلى وزير داخلية الحكومة المؤقتة وكل من رئيس جهاز المخابرات ورئيس جهاز الأمن القومي بالمنطقة الشرقية عن عزم قوات تابعة لعملية بركان الغضب القيام بعملية عسكرية عن طريق البحر.

حيث أكد عون في رسالته التي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منها أن قوات تابعة لعملية بركان الغضب ستقوم بإرسال زوارق مطاطية بمحركات عالية السرعة من مدينة سرت باتجاه المنطقة الشرقية.

وأوضحت الرسالة أن الزوارق ستُبحر باتجاه الشمال الشرقي وبالتحديد إلى منطقة أمرير قابس القريبة من أجدابيا.

وبحسب الرسالة فإن العملية العسكرية تهدف إلى تركيب رادارات خاصة بالطائرات المسيرة لضرب مواقع قوات حفتر في المنطقة الشرقية والهلال النفطي.

وأكد عون وجود غرفة تحكم بالطائرات المسيرة في مدينة سرت، داعياً الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بعملية مسح لكامل المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات حفتر.