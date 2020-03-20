قوات حفتر تدرس وقف إطلاق النار لمواجهة فيروس كورونا

وقف إطلاق النار قد يكون مقبولا في ظل هذا الظرف الراهن. [رويترز]

أعلن الناطق باسم قوات حفتر اللواء أحمد المسماري، أن قيادته تدرس دعوات دولية وشعبية لوقف فوري للقتال في العاصمة طرابلس، وإفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وعلق المسماري في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى وقف الاعمال القتالية في البلاد على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد في دول الجوار.

وقال المسماري: “يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه احتراما لهذه الدعوات، واحتراما للموقف الإنساني الحالي. فالموقف الحالي خطير جدا، لأن هذا الوباء ينتشر بسرعة كبيرة جدا في العالم، وإذا لم تقف البشرية جمعاء في مواجهته فقد يقضي على شعوب وحتى على دول بأكملها”.

وأوضح أن وقف إطلاق النار قد يكون مقبولا في ظل هذا الظرف الراهن، وأن قيادة قوات حفتر لا تزال تدرس الأمر، أي أن القرار لم يصدر بعد.

وتوقع المسماري صدور القرار النهائي خلال الساعات المقبلة، منوهاً بأن التحدي في عامل الوقت ذاته، وفق قوله.

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