قوات حفتر تنفي اتهامات الجيش السوداني بالتدخل وتُؤكد تمسكها بحسن الجوار

نفت قيادة قوات حفتر، الاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة السودانية بشأن الاعتداء على الأراضي السودانية، ووصفتها بأنها “مزاعم باطلة” و”محاولة مفضوحة لتصدير الأزمة الداخلية السودانية”.

وأوضحت القيادة أن البيان الصادر عن الجيش السوداني تضمّن رواية “لا تمتّ للواقع بأي صلة”، مؤكدة أنها لم ولن تكن يومًا مصدر تهديد لجيرانها، بل تعمل باستمرار على دعم استقرار المنطقة من خلال تنسيق أمني صارم مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وأشار البيان إلى أن المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من ليبيا من أكثر المتضررين من النزاع السوداني، نتيجة تدفق مئات آلاف اللاجئين السودانيين إلى الأراضي الليبية، مستنكرة تجاهل القيادة العسكرية السودانية لهذه الأوضاع الإنسانية.

وأعربت قوات حفتر عن قلقها من تكرار ما وصفته بـ”اعتداءات القوات السودانية على الحدود الليبية”، موضحة أن أحد هذه الاعتداءات استهدف دورية عسكرية ليبية خلال قيامها بواجبها في تأمين الحدود، وأن الحادثة انتهت في حينها دون تصعيد، رغم “التهويل الإعلامي الصادر من الجانب السوداني”.

كما رفضت قوات حفتر ما اعتبرته “محاولات متكررة” للزج باسم الجيش الليبي في الصراع الداخلي السوداني، مؤكدة أنها ترفض تمامًا أي دور في تأجيج النزاعات أو الفتن الإقليمية، ومجددة دعوتها إلى التهدئة وتحكيم العقل من كافة الأطراف السودانية.

وفي ختام البيان، شددت قوات حفتر على تمسكها بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرة إلى أنها لن تتهاون في الدفاع عن سيادة ليبيا وأمن حدودها في جميع الاتجاهات.