قوات حفتر تُعلن نجاح محادثات وفدها في موسكو

أعلنت قوات حفتر، اليوم الأحد، عن نجاح المحادثات التي أجراها وفدها في العاصمة الروسية موسكو.

جاء ذلك بحسب بيان لإارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر، نقلا عن رئيس الوفد الفريق خيري التميمي، مدير مكتب خليفة حفتر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقال الفريق التميمي إن “اجتماعات موسكو كانت مثمرة”، مشيراً إلى أن الجانب الروسي أكد خلال هذه الاجتماعات “دعمه للاستقرار في ليبيا وضرورة إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المجموعات المسلحة، وذلك وفق اتفاقية جنيف الخاصة بوقف إطلاق النار، ووفقا لما توصلت إليه لجنة 5+5 العسكرية”.

وأضاف التميمي أن موسكو أكدت أيضا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل.

وأعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات حفتر اللواء خالد المحجوب، الأربعاء الماضي، أن حفتر أرسل وفدا عسكريا إلى روسيا برئاسة مدير مكتبه، دون أن يوضح تفاصيل الزيارة.