قوات حفتر: لا يربطنا بالحكومة أي رابط سيادي أو خدمي

أصدرت قيادة قوات حفتر بياناً، بشأن اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الذي كان من المقرر عقده في مدينة بنغازي خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وذكر البيان أن “وسائل إعلام نشرت معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنه وتعاني ، والتي بسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي”، بحسب البيان.

وزعمت قوات حفتر أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة، وفقاً لنص البيان.

وأكدت قوات حفتر على استعدادها التام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.

ولفت البيان إلى أن قيادة قوات حفتر لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سياديّ أو خدمي وحتى على مستوى التواصل، إلا أن أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها الميليشيات والفوضى الأمنية، بحسب وصف البيان.