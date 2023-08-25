قوات «خليفة حفتر»: استهدفنا تجمعات للمعارضة التشادية بسلاح الجو

أعلنت شعبة الإعلام التابعة لقوات «خليفة حفتر»، اليوم الجمعة، استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية.

وأوضحت الشعبة في بيان عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أنّ «فرقة الإنزال والمظلات تقوم بإنزال جوي بالقرب من جبال كلنجا القريبة من الحدود التشادية؛ وذلك بعد استهداف سلاح الجو تجمعات للمعارضة التشادية».

والأسبوع الماضي زار رئيس المجلس الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي إتنو المنطقة الحدودية مع ليبيا، في ظل الحديث عن وجود متمردين في المنطقة.

وقالت الرئاسة التشادية إنّ عناصر من متمردي «مجلس القيادة العسكرية لإنقاذ الجمهورية» توغلوا داخل الأراضي التشادية قادمين من الأراضي الليبية.