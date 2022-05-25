قوات سوادنية تُنقذ سوادنيين وليبي ضائعين في الصحراء

أعلنت قوات الدعم السريع عن إنقاذها 9 مواطنين سودانيين وآخر ليبي كانوا يواجهون مصيراً مجهولاً بعدما ضلوا طريقهم في عمق الصحراء وتعطلت سيارتهم لمدة 3 أيام، في المنطقة الصحراوية بين السودان ومصر وليبيا.

وذكرت قوات الدعم السريع أنّ أحد رفقاء المفقودين قد أبلغ المجموعة 40 المنتشرة في الصحراء التي قامت بدورها في اعداد قوة من افرادها لإنقاذ المفقودين بعد تزويدها باللوازم الضرورية من المواد الغذائية والماء وكادر للإسعافات الأولية وبعد بحث إستمر لأيام بالمنطقة الصحراوية تمكنت القوة من الوصول إلى المفقودين واسعافهم .

وأضافت قوات الدعم السريع ان القوة أثناء سعيها لانقاذ العالقين تلقت بلاغا آخر يفيد بتعطل عربة تندرا على بعد 49 كيلومتر من موقع القوة وبداخلها مواطن ليبي من كبار السن.

وبحسب قوات الدعم السريع فإنّ القوة تمكّنت من الوصول إليه وإنقاذه وتم إجلاء جميعهم إلى قاعدة الشفرليت العسكرية، حيث قدمت لهم الرعاية الطبية اللازمة بجانب الإطمئنان على صحتهم العقلية والجسدية.