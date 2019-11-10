قوات مُكافحة الشعب تفض اعتصام العراقيين بالقوة

أكدت مصادر طبية اليوم الأحد أن حصيلة قتلى الاحتجاجات خلال الـ24 ساعة الماضية في العراق، ارتفعت إلى 8 قتلى.

حيث فضّت قوات مكافحة الشعب بالقوة أمس السبت احتجاج المتظاهرين على جسور العاصمة بغداد المؤدية إلى المنطقة الخضراء، مما أوقع القتلى وجرحى.

وقد ارتفعت حصيلة القتلى يوم أمسإلى 7 أشخاص وإصابة نحو 90 آخرين، مشيراً إلى أن القتلى تعرضوا لإطلاق نار وانفجار قنابل الغازات المسيلة للدموع.

كما أفاد مصدر طبيفي البصرى أن أحد جرحى الاحتجاجات توفي متأثراً بإصابته التي تعرض لها قبل أيام في ميناء أم قصر.

هذا وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة النطاق خلفت 285 قتيلاً على الأقل فضلاً عن نحو 13 ألف مصاب، غالبيتهم من المتظاهرين.