قوافل توعوية لدعم «ذوي الإعاقة» في البلديات

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني، عن إطلاق قوافل توعوية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البلديات، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وأكدت الكيلاني خلال كلمة لها، أن “هذه القوافل تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، مع تركيز خاص على أطفال طيف التوحد”، مضيفة أن “هذه المبادرة تأتي ضمن خطة الوزارة لعام 2024، التي تشمل تطوير الخدمات الموجهة لذوي الإعاقة ورفع كفاءة العاملين في مراكز التوحد عبر برامج تدريبية متخصصة”.

وفي ختام تصريحها، أكدت الكيلاني التزام الوزارة بتقديم الدعم المستمر لذوي الإعاقة، وتذليل العقبات التي تواجههم، داعية كافة الجهات والمؤسسات إلى التعاون لتعزيز حقوقهم ودمجهم في المجتمع.

ويُحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة في الثالث من ديسمبر من كل عام، وهو مناسبة أقرّتها الأمم المتحدة منذ عام 1992 لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة الوعي بقضاياهم.