قوافل دعم إعادة الكهرباء تصل إلى اجدابيا والجبل الأخضر

وصلت منذ قليل قوافل الدعم التابعة للشركة العامة للكهرباء إلى مدينة اجدابيا والمتجهة من طرابلس إلى مدن الجبل الأخضر، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس إدارة الشركة.

وفقا لما أوردته “الشركة العامة للكهرباء” في منصتها: تهدف قوافل الدعم إلى مساندة فرق الصيانة في عملية إعادة الشبكة الكهربائية إلى وضعها الطبيعي، بعد انقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق المتضررة جراء إعصار “دانيال”.

وبحسب الشركة، فإن القوافل تضم مهندسين وفنيين وعاملين من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المعدات والأدوات اللازمة لإصلاح الأعطال.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الشركة عن شكره وتقديره لجميع العاملين في الشركة على جهودهم المتواصلة لإعادة الكهرباء إلى جميع المناطق المنكوبة.