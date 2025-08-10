قوانغدونغ تحارب حمى شيكونغونيا.. 1300 إصابة جديدة خلال أسبوع

أعلن مركز مقاطعة قوانغدونغ لمكافحة الأمراض والوقاية منها في جنوب الصين عن تسجيل 1387 حالة إصابة جديدة بحمى شيكونغونيا خلال الأسبوع الممتد من 3 إلى 9 أغسطس 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو النصف مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد 2892 حالة إصابة.

غالبية الحالات الجديدة تم تسجيلها في مدينة فوشان، حيث بلغ عدد الإصابات 1212 حالة، بينما سجلت مدينة قوانغتشو 103 حالات، ورغم ارتفاع أعداد المصابين، لم تسجل المقاطعة أي حالات خطيرة أو وفيات بسبب المرض.

وقال كانج مين، كبير خبراء الوقاية من الأمراض المعدية في مركز مكافحة الأمراض بقوانغدونغ، إن الأرقام الأخيرة تشير إلى “اتجاه هبوطي مستمر” في عدد حالات الحمى، مما يعكس فعالية التدابير الوقائية المتخذة.

وتشهد مدينة فوشان حملة مكثفة لمكافحة حمى شيكونغونيا، شملت جهوداً واسعة لتطهير المدينة من المياه الراكدة والقمامة التي توفر بيئة مثالية لتكاثر البعوض الناقل للمرض.

وحمى شيكونغونيا هي عدوى فيروسية تنتقل إلى البشر عبر لدغات نوعين من البعوض هما Aedes aegypti وAedes albopictus، اللذان ينقلان أيضاً أمراضاً أخرى مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك.

وتنتشر حمى شيكونغونيا بشكل رئيسي في المناطق الاستوائية من إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهندي، كما تم تسجيل حالات في المكسيك وغواتيمالا، وتحدث تفشيات موسمية لهذه العدوى سنوياً.

وتكمن خطورة المرض في أعراضه التي تشمل حمى شديدة وآلاماً في المفاصل والعضلات، لكنه نادراً ما يسبب مضاعفات خطيرة أو وفيات، إلا أن انتشاره يمثل تحدياً صحياً يحتاج لمراقبة مستمرة وإجراءات وقائية فعالة.