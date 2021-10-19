قوانين الانتخابات.. محور لقاء مجلس الدولة بوفد أممي

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفقة نائبيه مسعود عبيد، وعمر بوشاح، ومقرر المجلس سعيد كلا، ورئيس لجنة قوانين الانتخابات السنوسي القمي، اليوم الثلاثاء، لقاءً مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الساسية وبناء السلام روزماري دي كارلو، ورئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقدم رئيس المجلس في بداية اللقاء، إحاطة عامة عن المشهد السياسي، وبيّنَ أن بنود الاتفاق السياسي تنص على أن المجلسين يجب أن يصوغا القوانين الانتخابية بشراكة على أن يُصدرها مجلس النواب بالشكل المتوافق عليه، وهذا ما لم يلتزم به مجلس النواب حين إصداره القوانين بصورة أُحادية، وبصورة معيبة؛ لغرض عرقلة الانتخابات بصورة غير مباشرة.

كما بيّن المشري، ملاحظات المجلس الأعلى للدولة حول قوانين الانتخابات المتعلقة بالرئيس والبرلمان، وأوضح رأي المجلس حول ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية، مبدياً رغبةَ المجلس في الالتزام بالموعد المحدد للانتخابات في وقتها، دون التنازل عما هو حقٌّ لهم بنصِّ الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.

هذا وقد تم الاتفاق على بذل المزيد من الجهد لغرض حلحلة الانسداد الحالي والوصول إلى انتخابات نزيهة وسليمة يقبل الجميع بنتائجها، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.