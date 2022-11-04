قوبل بالتجاهل.. إعلان الجزائر يتخطى طلب «السيسي» بشأن ليبيا

قوبل الطلب المصري من رئاسة القمة العربية والذي تضمن فقرة خاصة عن ليبيا تؤكد على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد في البيان الختامي، بالتجاهل.

وقالت صحيفة العربي الجديد إنّ هذا الأمر أثار غضب الوفد المصري المشارك في أعمال القمة، والذي رافق عبد الفتاح السيسي، كلا من مدير المخابرات العامة عباس كامل، ووزير الخارجية سامح شكري، وأعضاء آخرين.

وذكرت الصحيفة أنّ عبارة «ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد»، وردت بالفعل في البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب الذي سبق اجتماع القمة.

وقال أحد الدبلوماسيين العرب، الذين شاركوا في أعمال القمة إنّ هناك العديد من الاعتبارات والعوامل التي كانت وراء عدم تطرق «إعلان الجزائر» لمسألة ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية العسكرية من ليبيا.

وأوضح المصدر أنّ القوات العسكرية الأجنبية دخلت ليبيا بمقتضى اتفاقيات وتفاهمات دولية، أبرمتها الحكومة برئاسة فائز السراج، ثم أكدتها حكومة الدبيبة الحالية، وهي الحكومة التي يعترف بها المجتمع الدولي.