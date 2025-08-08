ليبيا في قلب مشهد الطاقة الإفريقي 2025.. الدولة الرائدة في توليد الكهرباء

تصدرت مصر والجزائر قائمة الدول الأفريقية الأكثر إنتاجاً للكهرباء في عام 2025، وسط طفرة في مشاريع الطاقة المتجددة، وسياسات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة، بحسب تقرير حديث نقلته سبوتنيك عن وسائل إعلام عربية وإفريقية.

واحتلت جنوب أفريقيا المرتبة الأولى في القارة بإنتاج بلغ 237,763 غيغاوات ساعة، لكنها لا تزال تعتمد بنسبة تقارب 80% على الفحم، في حين جاءت مصر في المرتبة الثانية بإنتاج قدره 209,398 غيغاوات ساعة، مدفوعة بمزيج طاقي متنوع يشمل الغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والكهرومائية.

وتعزز مصر مكانتها كمركز إقليمي للطاقة من خلال مشاريع استراتيجية، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، أحد أكبر المشاريع الشمسية في العالم، بالإضافة إلى خطط متقدمة لبناء محطة الضبعة النووية، ما يعكس التزاماً مستداماً بتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة.

أما الجزائر، فجاءت في المرتبة الثالثة أفريقياً، والأولى في شمال أفريقيا من حيث إنتاج الكهرباء، بإجمالي بلغ 91,231 غيغاوات ساعة، بفضل سياسة حكومية نشطة لتنويع مصادر الطاقة، مع استثمارات كبيرة في الطاقة الشمسية، وتستفيد البلاد من موقع جغرافي مميز يتمتع بإشعاع شمسي قوي، ما يوفّر بيئة مواتية لتوسيع مشاريع الطاقة النظيفة.

ويُظهر التقرير أن شمال أفريقيا باتت تُعدّ أكبر سوق إقليمي للطاقة في القارة، وتضم دولاً ذات معدلات مرتفعة في الوصول إلى الكهرباء، تتجاوز 90%، وهي بصدد تطبيق استراتيجيات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التحول الطاقي.

أبرز الدول المنتجة للكهرباء في إفريقيا لعام 2025

1. جنوب أفريقيا – 237,763 غيغاوات ساعة

2. مصر – 209,398 غيغاوات ساعة

3. الجزائر – 91,231 غيغاوات ساعة

4. المغرب – 42,722 غيغاوات ساعة

5. نيجيريا – 37,915 غيغاوات ساعة

6. ليبيا – 35,106 غيغاوات ساعة

7. غانا – 23,167 غيغاوات ساعة

8. تونس – 21,422 غيغاوات ساعة

9. موزمبيق – 19,558 غيغاوات ساعة

10. زامبيا – 19,475 غيغاوات ساعة

ورغم هذا التقدم، لا تزال أفريقيا جنوب الصحراء تواجه تحديات كبيرة في الوصول إلى الكهرباء، إذ إن نحو 590 مليون شخص لا يحصلون على التيار الكهربائي، ما يشكل 86% من إجمالي عدد المحرومين من الكهرباء على مستوى العالم.