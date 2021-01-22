قوة الردع تُداهم وكر عصابة تمتهن عمليات الخطف

أعلن جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، اليوم الخميس، عن ضبط عصابة ومداهمة وكرها تمتهن عمليات الخطف.

وأفاد الجهاز في بلاغ، بأنه في كل جريمة يجد ما وراء الجاني ما يثبت إدانته من أدلة وقرائن وأفعال غالباً ما تكون شنيعة ومروّعة وخالية تماماً من الضمير الإنساني وراء الكسب غير المشروع، وكل هذا تم ضبطه بحوزة العصابة التي قامت بعمليات خطف عدّة.

وأشار إلى أنه من ضمن المبرزات داخل أوكار هذه العصابة ذخائر لأسلحة ثقيلة بكميات كبيرة، كما وُجد بمكان الخطف سلاسل معدنية مُعدّة مسبقاً لتقييد الضحية المختطف أثناء مساومة ذويه بدفع الفدية مقابل حريته.

وتم ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة ليكونوا عبرة لمن يعتبر، بحسب الجهاز.

ولفت جهاز الردع إلى أنه سيقوم في وقت لاحق بنشر فيديو اعترافات لكل المجرمين بعدما اكتمل النصاب في القبض على جُلّهم وأبرزهم والمتورطين في أكثر من 10 قضايا خطف.

‎في كل جريمة نجد ما وراء الجاني ما يثبت ادانته من أدلة وقرائن وأفعال غالباً ما تكون شنيعة ومروّعة وخالية تماماً من… تم النشر بواسطة ‏جهاز الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة‏ في الخميس، ٢١ يناير ٢٠٢١