قوة العمليات المشتركة تضبط مواد مخدرة وأسلحة في النقازة ومصراتة

نفذت قوة العمليات المشتركة حملتين أمنيتين في موقعين منفصلين، أسفرتا عن ضبط كميات من المخدرات والأسلحة، والقبض على عدد من المتهمين.

ففي العملية الأولى، تمكنت القوة من ضبط 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة بحوزة سائق ليبي عند نقطة تفتيش ببوابة النقازة، غرب مدينة الخمس على الطريق الساحلي. السائق “أ،ع،أ،ح” كان يقود سيارة نقل نوع “فيتو” ويرافقه ركاب أجانب، واعترف بحيازته للمواد المخدرة ونيته نقلها من الشرق إلى طرابلس.

وتم إحالة السائق والركاب والمضبوطات إلى جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع المرقب لاستكمال الإجراءات القانونية وتقديمهم إلى النيابة المختصة.

في العملية الثانية بمدينة مصراتة، استهدفت القوة المركبات الآلية المعتمة والمخالفة، وأسفرت عن القبض على ثلاثة أشخاص هم “ه.م.أ”، و”ع.أ.أ”، و”ش.أ.أ”. عُثر بحوزتهم على أقراص يُشتبه في كونها حبوب مخدرة من نوع ترامادول وليريكا، بالإضافة إلى كمية من الحشيش المخدر، وأسلحة نارية وذخائر وقنبلة يدوية.

وبعد الاستدلال مع المقبوض عليهم، اعترف أحدهم بترويج وبيع المواد المخدرة، واتخذت القوة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة المختصة.

وتؤكد هذه العمليات على اليقظة المستمرة لقوة العمليات المشتركة في مكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، حرصًا على أمن وسلامة المجتمع.