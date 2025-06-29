«قوة العمليات المشتركة» تُلقي القبض على منفذ الاعتداء المسلح في مصراتة

تمكنت قوة العمليات المشتركة من القبض على المتهم (ع. خ. ع. خ.)، المطلوب بموجب أمر قبض صادر عن المحامي العام في مصراتة، على خلفية تورطه في حادثة اعتداء مسلح تعرّض لها أحد المواطنين في المدينة خلال سبتمبر 2024.

الواقعة التي وثّقتها كاميرات المراقبة في منطقة المقاصبة، أظهرت تعرض الشاب “أ. م. أ.” لوابل من الرصاص أُطلق عليه من سيارة هيونداي أزيرا رمادية اللون في وضح النهار، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر، إضافة إلى أضرار لحقت بمركبته.

وعقب تنفيذ الجريمة، توارى الجاني عن الأنظار وانقطع عن العمل محاولاً الإفلات من العدالة، إلا أن المتابعة الدقيقة والمستمرة من إدارة التحري مكنت القوة من تحديد مكانه وضبطه.

وبعد الاستدلال معه من قبل إدارة التحقيقات، أقر المتهم بمسؤوليته الكاملة عن الواقعة، مؤكداً نيته في قتل المجني عليه، الذي نُقل حينها إلى المستشفى جراء إصاباته البليغة.

وتؤكد قوة العمليات المشتركة من خلال هذه العملية على جاهزيتها العالية ويقظتها المستمرة في تعقّب المجرمين وتقديمهم إلى العدالة، ضمن مساعيها المتواصلة لحماية الأمن والاستقرار.