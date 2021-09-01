قوة المهام الأمنية مصراتة تنعى أحد عناصرها

نعت قوة المهام الأمنية الخاصة مصراتة، أحد عناصرها الذي سقط اليوم الأربعاء، خلال عملية قبض على مطلوبين لدى النيابة العامة في منطقة 11 يوليو بمدينة مصراتة.

وأفادت القوة في بلاغ عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأنه أثناء الاشتباك مع المطلوبين قُتِل العنصر التابع للقوة عز الدين صالح أرحومة، وأصيب شخصين آخرين تابعين للقوة.

وتمكّنت القوة إلقاء القبض على مجموعة من المطلوبين، حيث اتضح أنهم يتبعون جماعة إرهابية متطرفة، بحسب قوة المهام الأمنية الخاصة.

وأضافت القوة في بلاغها: “وإنّ استشهاد رجالنا لن يزيدَنا إلا ثبات على الطريق وقوّة نضرب بها المطلوبين ونهدِمُ بها عروش المجرمين والخارجين عن القانون.. وإنّا ماضون بخطى ثابتةٍ بعون الله في كبح المجرمين والمفسدين وأنه من يقف أمام الجهات الأمنية لن يلقى منّا إلا القوة والضرب بيد من حديد”.

تنعي "قوة المهام الأمنية الخاصة" (شهيد الواجب بإذن الله تعالى عزالدين صالح ارحومة ) التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة . … تم النشر بواسطة ‏قوة المهام الخاصة بمديرية امن مصراتة‏ في الأربعاء، ١ سبتمبر ٢٠٢١