قوة حماية الجنوب تبسط سيطرتها بالكامل على مدينة مرزق

أعلن آمر قوة حماية الجنوب التابعة لحكومة الوفاق الوطني حسن موسى، في تصريح تلفزيوني الأحد، سيطرتهم على كامل مدينة مرزق منذ مساء السبت، بعد اشتباكات متواصلة لأكثر من أسبوعين وقصف مستمر على أحياء متفرقة في مرزق.

يأتي ذلك في حين أكد مصدر أمني لـ«عين ليبيا» في وقت سابق، سيطرة قوة حماية الجنوب على المدينة بالكامل، مشيرًا إلى قيام القوة حالياً بإعادة ضبط الأمن في داخل المدينة.

هذا وذكر مصدر آخر من مكون التبو بتعرض مرزق لقصف جوي مرتين السبت في مواقع متفرقة بالمدينة، وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الطرفين.

يُذكر أنه منذ دخول قوات حفتر إلى مدينة مرزق في فبراير الماضي، لم تتوقف الاشتباكات بين المسلحين من مكوني التبو والأهالي، بل اشتعلت الخلافات والنعرات القبلية بين مكوناتها التي أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة في صفوف القتلى والجرحى وحرق عديد المنازل في صفوف الطرفين رغم مساع اجتماعية عديدة كان آخرها في شهر يوليو الماضي، لوقف القتال ورفع الغطاء الاجتماعي عن كل من أجرم أو أساء للآخرين، إضافة إلى وقف التحريض الإعلامي بين أطراف النزاع.