قوة حماية ترهونة: الأيام القادمة ستشهد المعارك تغيرًا إيجابيًا

طالبت قوة حماية ترهونة التابعة لعملية بركان الغضب أهالي المدينة بسحب أبنائهم من معركة العدوان التي وصفتها بـ”الخاسرة” على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته القوة، الجمعة، في طرابلس.

وقالت القوة إن ترهونة تعاني ظروفا إنسانية صعبة من نقص في السلع التمونية وغلاء الأسعار بعد زُج أبنائهم بالقوة في هذه المعركة بسبب مشروع حفتر العسكري المدعوم من الخارج.

وأضافت قوة حماية ترهونة:

نؤكد وقوفنا الكامل مع الأحرار من جميع ربوع ليبيا في معركة الوطن بركان الغضب،، وندعو قيادات المدينة إلى أن يرجعوا للحق ويتقوا اللّه في دماء الشباب.

كما دعت القوة أعيان ترهونة إلى تجنيب المدينة الفتن، داعيةً أيضًا أبناء المدينة المُغرر بهم للانسحاب فورا من صفوف قوات حفتر.

وأكدت بأنها لن تتسامح مع كل من حمل السلاح ضد أهله وجيرانه وستلاحقه قانونيا، منوهةً بأن الأيام القادمة ستشهد المعارك تغيرا إيجابيا.