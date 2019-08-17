قوة حماية غريان تؤكد بأن الوضع الأمني في المدينة تحت السيطرة

نفت قوة حماية غريان، السبت، الأخبار المتداولة حول حدوث أي اشتباكات مسلحة مع قوات حفتر داخل الحدود الإدارية للمدينة.

وأوضحت القوة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن قواتهم تمكنت من صد هجومًا لعناصر تابعة لقوات حفتر في بوابتي الويف وقذاف الدم شمال شرق غريان.

وأشارت إلى أن الوضع الأمني بالمدينة تحت السيطرة، منوهةً بأنه تم إرسال تعزيزات للقوة الموجودة على حدودها، بالإضافة إلى تمكنهم من القبض على مجموعة من عناصر حفتر المختبئة داخل غريان.

وأوضحت القوة أن مجموعة من عناصر حفتر استقلوا سيارات مدنية وقاموا بالمرور من بوابات مداخل غريان وهما “بوابتا الويف وقذاف الدم شمال شرق المدينة” وعندما حاول الشباب المكلفين بتأمين البوابة التعامل معهم قامت تلك العناصر بإطلاق النار على أفراد القوة، وفرت نحو منطقة العربان.

يشار إلى أن وسائل إعلام تابعة لحفتر نشرت أخبارا تفيد بدخول عناصرحفتر لمدينة غريان، وسيطرت على أجزاء من المدينة.