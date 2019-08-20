قوة حماية غريان تصد محاولة تقدم لقوات حفتر صوب المدينة

تمكنت قوة حماية غريان، الثلاثاء، من صد محاولة تقدم من قِبل قوات حفتر نحو المدينة.

وأوضحت القوة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن المحاولة التقدم التي وصفتها بـ”الفاشلة قامت بها مجموعة من قوات حفتر المتحصنة في منطقة العربان صوب بوابة غوط الريح، مشيرةً إلى تدمير آلية مُسلحة ومقتل من فيها.

كما قامت القوة بحملة تمشيط واسعة للأماكن التي حدثت بها الاشتباكات.

من جانبه أفاد آمر قوة حماية غريان عبدالله كشلاف بصد قواتهم محاولة تقدم لقوات باتجاه المدينة بعد انطلاقهم من منطقة العربان، مشيرا إلى عدم وجود أي خسائر في قواتهم.

وأكد كشلاف في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن قوة حماية غريان جاهزة للتعامل مع أي طارئ خلال الفترة المُقبلة.