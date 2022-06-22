قوة مكافحة الإرهاب تبحث سُبل الاستفادة من التجربة العراقية

التقى آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، بالعاصمة العراقية بغداد، نظيره العراقي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي.

وتم خلال اللقاء الذي عُقد بمقر جهاز مكافحة الإرهاب وسط العاصمة بغداد، بحث العديد من القضايا ذات الإهتمام المشترك خصوصا الملفات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإستفادة من التجربة العراقية في مكافحة الإرهاب.

من جانبه أعرب رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب عن تثمينه لهذه الزيارة من الجانب الليبي، مؤكدًا أن العراق دافع عن العالم إبان الهجمة البربرية التي شنها تنظيم داعـش على المنطقة، وأكد أنه يتطلع إلى المزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين قوات جهاز مُكافحة الإرهاب العراقية وقوة مكافحة الإرهاب الليبية.