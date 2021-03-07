قوة مكافحة الإرهاب تنفي وجود تحركات لعناصر «داعش» في ترهونة

نفت قوة مكافحة الإرهاب ترهونة، وجود أي تحركات لعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي في المدينة.

وأكدت القوة استعداد قواتها للتحرك لأي طارئ بعد ورود أخبار عن تحركات لخلايا تابعة لتنظيم “داعش” حول المدينة.

وذكرت القوة أنها قامت بتمشيط المنطقة الممتدة من جبال سوق الأحد وفم ملغة بشكل مكثف، وقد أنهت مهمتها بالكامل دون وجود أي أثر لتحركات مشبوهة بالخصوص.

كما طمأنت القوة جميع المواطنين باستقرار الوضع الأمني وأنه لا يوجد ما يفيد بزعزعة الاستقرار في المدينة وما حولها.

بعد ورود خبر عن وجود تحركات لتنظيم الدولة داعش قامت قوة مكافحة الإرهاب ترهونة بتمشيط جبال سوق الأحد و فم ملغة بشكل مكثف… تم النشر بواسطة ‏قوة مكافحة الإرهاب ترهونة C.T.F‏ في السبت، ٦ مارس ٢٠٢١