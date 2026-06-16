قوة ومتانة وتصوير احترافي.. تعرّف على الهاتف الجديد من موتورولا

أعلنت شركة موتورولا عن هاتفها الجديد Moto G Max، الذي يأتي ضمن فئة الأجهزة المتوسطة العليا، مع مواصفات تستهدف منافسة الهواتف الرائدة من حيث الأداء، وقدرات التصوير، وجودة التصميم.

ويتميز الهاتف بهيكل متين حاصل على تصنيف مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69، إلى جانب معيار MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات، ما يجعله مناسباً للاستخدام في ظروف مختلفة دون التأثير على الأداء. ويبلغ وزن الجهاز 183 غراماً، مع تصميم نحيف بسماكة 7.3 ملم.

ويأتي Moto G Max بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بدقة عرض 2772×1272 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وكثافة تقارب 449 بكسل لكل إنش. وتصل درجة السطوع إلى 5000 nits، ما يمنح وضوحاً عالياً حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، كما زُوّدت الشاشة بطبقة حماية Gorilla Glass 7i لمقاومة الخدوش والصدمات.

وعلى مستوى الأداء، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 6400 مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 200 ميغابيكسل للعدسة الرئيسية، و8 ميغابيكسل للعدسة الثانوية، ما يعزز قدرات التصوير في الإضاءة المختلفة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

كما يضم الجهاز مكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos لتحسين تجربة الصوت، إلى جانب منفذ USB Type-C 2.0، ومستشعر بصمة مدمج، وبطارية بسعة 5200 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 30 واط، ما يوفر توازناً بين الأداء وعمر الاستخدام اليومي.

ويُتوقع أن يشكل الهاتف إضافة قوية لسلسلة Moto G، في ظل توجه الشركات لتعزيز المنافسة في فئة الهواتف ذات المواصفات العالية والسعر المتوسط.