قوى الحرية والتغيير تُحذر من تسلل عناصر بوكو حرام إلى السودان

دعت قوى الحرية والتغيير السودانية السلطات الأمنية لأخذ الحيطة والحذر من هجمات إرهابية محتملة، عقب إعلان مفكر سياسي، عن تسلل عناصر من جماعة بوكو حرام المتشددة إلى البلاد.

حيث قال القيادي في الحرية والتغيير محمد عصمت:

“على الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تولي التصريحات التي ترددت بشأن تسلل عناصر من بوكو حرام إلى السودان الاهتمام اللازم، وأن تعمل على تقصي الأمر”.

كما أكد عصمت ضرورة التقصي حول هذه المجموعات المنفلتة، مشدداً على أهمية التعاطي مع تلك التصريحات وأخذها بعين الاعتبار، واتخاذ الإجراءات الاحترازية الضرورية.

هذا وشدد القيادي السوداني، بأن السودان لن يسمح بأي ممارسات إرهابية، لأن وضعه السياسي والأمني يتسم ببعض الهشاشة.