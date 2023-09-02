قوّات روسيّة تقتل 525 جندياً أوكرانيّاً وتعزز مواقعها في «دونيتسك»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل ما يصل إلى 525 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي، وإسقاط 25 مسيرة أوكرانية، كما عززت القوات الروسية مواقعها على محور دونيتسك.

ووفقًا للمصدر “سكاي نيوز العربية” بتصريح من وزارة الدفاع الروسية: أن القوات الروسية أحبطت 4 هجمات أوكرانية في اتجاه زابوريجيا، والقضاء على 115 جندياً أوكرانياً، كما أحبطت هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، قضت القوات الروسية على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت مستودعاً للذخيرة، وفي كراسني ليمان، قتل 60 جندياً أوكرانياً خلال اليوم الماضي.

وفي دونيتسك، صدّ الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة باخموت، و3 هجمات على مدينة مارينكا وكبّد القوات الأوكرانية أكثر من 250 قتيلاَ، وعلى محور خيرسون، دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للّواء الأوكراني 106.

كما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، واعترضت صاروخاً من طراز “هيمارس” أميركي الصنع.