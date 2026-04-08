قيادات المشروع الحضاري النهضوي تُطالب «المنفي» باتخاذ خطوة جريئة

طالبت قيادات المشروع الحضاري النهضوي الليبي من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي باتخاذ خطوة جريئة بإصدار مرسوم رئاسي حاسم يمهد الطريق للتغيير الحقيقي، ويسترد سيادة القرار الليبي من أي وصاية أو عبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأضافت القيادات في رسالة مخاطبة المنفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منها: “لقد وضعت يدك في تدوينتك الأخيرة على الجرح الليبي، وشخّصت الداء الذي أرهقنا جميعاً.. لكن الشعوب لا تحيا بالشعارات وحدهـا، بل بالقرارات التي تصنع التاريخ”.

وأكدت القيادات دعمها للتغير لتكون المرحلة التي يكسر فيها قيود التمديد والصفقات، وأشارت إلى أن الشارع اليوم يطالب بترجمة الكلمات إلى أفعال.

واختتمت القيادات رسالتها بالقول: “التاريخ لا يفتح أبوابه إلا للمبادرين، والشعب سيكون سنداً وظهيراً لمن ينحاز لإرادته. أصدر مرسومك.. الشعب يساند من يقف معه”.