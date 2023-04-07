قيادات المنطقة الغربية تعقد اجتماعاً في بنغازي

وصل أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وقيادات أمنية وعسكرية بالمنطقة الغربية اليوم الجمعة إلى مطار بنينا في بنغازي.

صور | وصول القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إلى مطار #بنينا بـ #بنغازي pic.twitter.com/y7AlLUJqL4 — عين ليبيا (@EanLibya) April 7, 2023

وأفاد وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب فرج قعيم، في وقت سابق، بأن مدينة بنغازي ستحتضن اجتماعاً عسكرياً وأمنياً لقيادات المنطقتين الغربية والشرقية بحضور اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكان أعضاء اللجنة المشتركة قد عقدوا اجتماعا في طرابلس يوم 26 مارس الماضي بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية بالمنطقة الغربية والشرقية وذلك لتوحيد الجهود من أجل تنظيم الانتخابات ووضع الآليات للتواصل بين الوحدات الأمنية والعسكرية لتأمينها، ونبذ الفرقة للخروج بالبلاد لبر الأمان.

وأكّد المجتمعون في بيان حينها، على ضرورة الالتزام بكل ما نتج عن الحوار بینهم مع اللجنة العسكرية المشتركة في اجتماعي تونس وطرابلس.

وشدد البيان على عدم الاقتتال ونبذ العنف بكافة أشكاله على كامل التراب اللیبي، مؤكدين على ضرورة إیجاد حكومة موحدة لكل مؤسسات الدولة اللیبیة، وحثّ مجلسي النواب والدّولة على استكمال المسار الدستوري والمضي نحو الانتخابات.

واتفق المجتمعون على عقد اجتماع آخر في مدينة بنغازي خلال شهر رمضان المبارك، والتأكید على استمرار العمل في طریق توحید المؤسسات العسكریة، عبر رئاستي الأركان بالمنطقتين الشرقية والغربية.

وشدد المجتمعون على زيادة الجهود لحل مشكلة المهجرين والمتضررين من الحروب السابقة. واستمرار جھود المصالحة الوطنیة وجبر الضرر.