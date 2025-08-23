وزارة التربية تختتم برنامج «نحو قيادة إدارية تربوية متميزة» في جادو

اختتمت فعاليات البرنامج التدريبي “نحو قيادة إدارية تربوية متميزة”، الذي نظمته إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع إدارات التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، ورياض الأطفال، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، والدعم والإرشاد النفسي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استهدف البرنامج، الذي أُقيم بكلية الهندسة بمدينة جادو خلال الفترة من 19 إلى 21 أغسطس الجاري، مديري المكاتب ورؤساء الأقسام بمراقبات التربية والتعليم في بلديات جادو، الرحيبات، والرجبان، إضافة إلى عدد من الكوادر الإدارية والتربوية بالمؤسسات التعليمية في المنطقة.

وتضمّن البرنامج ورش عمل تطبيقية، ومحاضرات تفاعلية، وجلسات نقاش هدفت إلى رفع كفاءة الأداء الوظيفي، وتطوير المهارات القيادية والسلوكيات الإدارية للمشاركين. وحضر البرنامج مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة وعدد من المسؤولين في قطاع التعليم.

وفي ختام البرنامج، أُقيم حفل تكريم للمشاركين، بحضور مديري إدارات التعليم الأساسي، وتعليم واندماج الفئات الخاصة، ورئيس قسم التدريب بإدارة الموارد البشرية.