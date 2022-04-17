قيادات عسكرية تطالب «الدبيبة» و «باشاغا» بإبقاء الصراع سياسي وليس عسكري

طالب آمر قوة الإحتياط في جهاز مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي، وآمر الكتيبة 166 محمد الحصان، كلا من رئيس الحكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس باشاغا بإبقاء الصراع سياسي.

الجحاوي ومحمد الحصان حمّلا الدبيبة وباشاغا مسؤولية أي دم يسال من أبناء البلاد، والبعثة الأممية في الوقت نفسه مسؤولية ما قد يحدث من صدام، مؤكدان أنه لا مخرج له إلا الحل السياسي.

الجحاوي ومحمد الحصان أكدا التواصل مع بعض القادة لفتح قنوات اتصال بين الأطراف لتجنيب البلاد الصراع والوصول إلى حل يبدد زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي السياق نفسه، دعت القوة الثامنة «النواصي» كلا من، باشاغا والدبيبة بإبقاء الصراع سياسيًا، محذرين من تحويله إلى صراع مسلح داخل العاصمة.

وحمّل الجهاز الأمني، رئيسا الحكومتين مسؤولية إراقة دم أي طرف في سبيل الوصول إلى السلطة داعيا كل القوى الأمنية إلى التزام الحياد