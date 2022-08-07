قيادة الجيش تؤكد على ضرورة الاستقرار الأمني وعدم تعريض المدنيين للخطر

أكّد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش و وزير الدفاع ورئاسة الأركان على ضرورة الاستقرار الأمني و عدم تعريض حياة المدنيين للخطر.

وناقش الاجتماع العسكري رفيع المستوى، مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار.

حضر الاجتماع رؤساء الأركان النوعية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وامراء المناطق العسكرية ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.