قيادة الجيش تؤكد على ضرورة الاستقرار الأمني وعدم تعريض المدنيين للخطر

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 7 أغسطس 2022 - 15:07 نُشر: الأحد، 7 أغسطس 2022 - 15:07
ليبيا
اجتماع عسكري رفيع المستوى

أكّد المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش و وزير الدفاع ورئاسة الأركان على ضرورة الاستقرار الأمني و عدم تعريض حياة المدنيين للخطر. 

وناقش الاجتماع العسكري رفيع المستوى، مسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار.

حضر الاجتماع رؤساء الأركان النوعية وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وامراء المناطق العسكرية ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي والاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

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