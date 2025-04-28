قيادة فاعلة.. تعزيز دور المرأة في مجال التعاون الدولي

نظّمت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورشة عمل تحت عنوان “قيادة نسائية فاعلة: تعزيز دور المرأة الليبية في مجال التعاون الدولي”.

وضمت الورشة موظفات مكاتب وإدارات التعاون الدولي في المؤسسات الحكومية، وعددًا من عضوات المجالس البلدية، وعددًا من مديرات مكتب دعم وتمكين المرأة في البلديات، إلى جانب موظفات مكتب دعم وتمكين المرأة في الوزارة.

وتهدف الورشة إلى تمكين النساء الليبيات العاملات في مجال التعاون الدولي من خلال أدوات واستراتيجيات قيادية لتعزيز مشاركتهن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين الوزارات وبناء شراكات دولية فاعلة.

كما هدفت الورشة إلى تعزيز مهارات القيادة والتنسيق لدى المشارِكات، وتوفير أدوات عملية لمواءمة جهود التعاون الدولي مع أهداف التنمية المستدامة، وبناء شبكة من القيادات الليبيات في مجال التعاون الدولي لتبادل الخبرات والدعم المتبادل، بالإضافة إلى تعزيز التمكين الشخصي والجماعي للمشارِكات لقيادة مبادرات تنموية مستدامة.